CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manisa etabı başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin üçüncü etabı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunusemre ilçesine bağlı Ortaköy Güreş Alanı'nda düzenlenen organizasyona çeşitli kategorilerde 1567 pehlivan katılıyor.



İlk gün gerçekleştirilen müsabakalarda pehlivanlar farklı boylarda er meydanına çıktı. Büyükorta, Başaltı ve Başpehlivanlık kategorilerinde de ilk tur karşılaşmaları yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Türkiye'nin önemli pehlivanlarını Manisa'da ağırladıklarını, organizasyonun kente değer kattığına inandıklarını kaydetti.



Organizasyon, 7 Haziran Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final müsabakası ve ödül töreniyle sona erecek.







