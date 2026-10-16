Demirci'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Giriş: 16.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli-Demirci kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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