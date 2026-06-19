Demirci'de "Bilim Şenliği" yapıldı
Manisa'da Demirci Belediyesi tarafından Bilim Şenliği düzenlendi.
Manisa'da Demirci Belediyesi tarafından Bilim Şenliği düzenlendi.
Kargınışıklar Basri Koçyiğit Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okul bahçesinde açılan 7 farklı atölyede, kuru buz, hava ve su roketi, köprü tasarımı, kodlama, gibi faaliyetlere katıldı.
Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, projenin önemine değinerek şunları kaydetti:
"Bilim Demirci, sadece merkezdeki değil, en uzak kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızın da teknolojiyle, inovasyonla tanışmasını sağlıyor. Kargınışıklar'da düzenlediğimiz bu ilk bilim şenliği, fırsat eşitliği vizyonumuzun en somut örneğidir. TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerimizle, evlatlarımızın merak duygusunu körüklemeye ve yarının bilim insanlarını, mühendislerini bu topraklardan yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."
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