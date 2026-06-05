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        Demirci'de Neşet Ertaş'ı anma konseri düzenlendi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Demirci'de Neşet Ertaş'ı anma konseri düzenlendi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan öğrenci korosu, sanatçının 15 eserini seslendirdi.

        Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ın Türk kültüründeki yerine dikkati çekerek, "Neşet Ertaş bu toprakların evladı. Ülkemizin önemli bir değeri olan Neşet Ertaş'ı rahmetle anıyor, bu güzel programı icra eden öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da Ertaş'ın eserleriyle anlamlı bir akşamı geride bıraktıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Bayram ve Kara, koro şefi Başak Bozoğlan'a çiçek ve hediye takdim etti.



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