Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Ebru Koyuncu'nun 17 yıl sonra bulunan kalıntıları Manisa'da defnedildi

        Ebru Koyuncu'nun 17 yıl sonra bulunan kalıntıları Manisa'da defnedildi

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılında kaybolduktan sonra öldürüldüğü belirlenen Ebru Koyuncu'ya ait kemik parçaları toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Ebru Koyuncu'nun 17 yıl sonra bulunan kalıntıları Manisa'da defnedildi

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılında kaybolduktan sonra öldürüldüğü belirlenen Ebru Koyuncu'ya ait kemik parçaları toprağa verildi.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir bahçede yapılan kazıda kemik parçalarına ulaşılan Koyuncu'ya ait buluntularla ilgili İzmir Adli Tıp Kurumundaki kimlik tespiti ve incelemeler tamamlandı.

        İşlemlerin ardından aileye teslim edilen buluntular, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'ne getirildi.

        Koyuncu'nun kemik parçaları, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

        - Soruşturma

        Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Münevver Koyuncu, 1 Ekim 2025'te jandarmaya başvurarak, Aralık 2009'da 17 yaşında olan kızı Ebru Koyuncu'nun evden ayrıldığını ve o tarihten itibaren kendisinden haber alamadığını bildirmişti.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Şubat'ta Ebru Koyuncu'nun 36 yaşındaki ablası Fatma Koyuncu, 46 yaşındaki üvey ağabeyi Mustafa Koyuncu, 42 yaşındaki üvey ağabeyi Arif Koyuncu ile 55 yaşındaki eski eniştesi Ufuk Köse hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler Manisa, İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

        Cinayeti itiraf eden Ufuk Köse'nin gösterdiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bahçede yapılan kazıda bulunan kemik parçalarının, İzmir Adli Tıp Kurumundaki incelemeyle Ebru Koyuncu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Koyuncu ile Ufuk Köse tutuklanmış, Mustafa ve Arif Koyuncu ise serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        17 yıl sonra cenazesine ulaşılan Ebru, gözyaşlarıyla toprağa verildi
        17 yıl sonra cenazesine ulaşılan Ebru, gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
        Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
        Manisa'da 28 yıllık cami yıkılıyor
        Manisa'da 28 yıllık cami yıkılıyor
        Manisa'da arıcılığa tam destek
        Manisa'da arıcılığa tam destek
        Muradiye'deki altyapı çalışmaları UKOME masasında
        Muradiye'deki altyapı çalışmaları UKOME masasında
        Jeoparkta yıldızlarla buluşma başladı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'n...
        Jeoparkta yıldızlarla buluşma başladı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'n...