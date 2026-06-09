Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı

        Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı

        Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı

        Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında düzenlenen törenle anıldı.

        Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde anma programı gerçekleştirildi.

        Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, eşinin vefatının ardından geçen sürecin aileleri için zor olduğunu belirtti.

        Dik durmak için çok çabaladığını ifade eden Zeyrek, "Ferdi'nin istediği gibi, başımı asla indirmedim, hayatta olduğum sürece de bu başımı indirmeyeceğim." dedi.

        Ferdi'nin adını ve değerlerini yaşatmak amacıyla vakıf kurduklarını belirten Zeyrek, bu süreçte Manisalılardan gördüğü destek için herkese teşekkür etti.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Zeyrek'in, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönlünde yer edindiğini ifade etti.

        Zeyrek'in, ihtiyacı olan herkesin yanında yer almaya çalıştığını belirten Dutlulu, "Bu şehirde kimsenin kalbini kırmamak için uğraşan, herkese el uzatan bir belediye başkanı örneğiydi. Şimdi bir şehir öksüz kaldı, hepimiz onu çok arıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Zeyrek'in bina girişindeki fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı.

        - Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına maruz kalarak yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman

        Benzer Haberler

        Sarıgöl'de sahipsiz hayvanların bakımları aksatılmadan yapılıyor
        Sarıgöl'de sahipsiz hayvanların bakımları aksatılmadan yapılıyor
        Sarıgöl'de Ferdi Zeyrek için lokma hayrı düzenlendi
        Sarıgöl'de Ferdi Zeyrek için lokma hayrı düzenlendi
        Evsiz kaldı trenler evi oldu Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokakl...
        Evsiz kaldı trenler evi oldu Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokakl...
        Salihli LGS'ye hazır: Tüm tedbirler alındı
        Salihli LGS'ye hazır: Tüm tedbirler alındı
        Denetimli Serbestlik'ten üretime 2 buçuk milyon TL destek
        Denetimli Serbestlik'ten üretime 2 buçuk milyon TL destek
        Başkan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Karayel ile fikir alışverişinde bulundu
        Başkan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Karayel ile fikir alışverişinde bulundu