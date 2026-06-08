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        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 16 sanığın yargılanması sürdü

        Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin tutuksuz 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 16 sanığın yargılanması sürdü

        Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin tutuksuz 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Nurcan Zeyrek, taraf avukatları ve bazı sanıklar katıldı.

        Söz verilen sanıklardan o dönem Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan H.A, yapı denetim sürecinde teknik denetim sorumluluğunun yapı denetim kuruluşlarına ait olduğunu, kendisinin ise yapı kullanma izin belgesini süreç tamamlandıktan sonra onayladığını savundu.

        İnşaat mühendisi E.K. ile inşaat teknikeri A.Ö, yapı kullanma izin belgesi sürecinde yazışma ve evrak işlemlerini yürüttüklerini, yerinde teknik denetim yapmadıklarını ileri sürdü.

        Yapı belge görevlisi H.E. ise yapı kullanma izin belgesi sürecinde yazışma işlemlerini yürüttüğünü ve teknik denetim yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

        Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Sanık avukatları, ek bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesince hazırlanması beklenen, havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine ilişkin ek bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını belirterek, duruşmayı erteledi.

        - "Çok fazla ihmal var"

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Nurcan Zeyrek, yeni bilirkişi heyeti raporunun dosyaya eklenmesini beklediklerini ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

        Davanın olması gerektiği gibi ilerlediğini belirten Zeyrek, "Bu süreçte çok fazla ihmal var, çok fazla kişi var." dedi.

        - Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

        Olayla ilgili daha önce hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmış, ilk duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 6 kamu görevlisine ilişkin iddianamede tutuksuz sanıklar Yunusemre Belediyesinde görev yapan İmar ve Şehircilik Müdürü H.A, inşaat mühendisi E.K, inşaat teknikeri A.Ö, yapı belge görevlisi H.E. ile metalurji ve malzeme mühendisi Ö.T. ve makine teknikeri M.S. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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