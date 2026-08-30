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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 23:41 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Asen Albayrak, Ömer Lütfü Aydın, Esra Arıkboğa

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Toure, Vargas (Dk. 86 Lemina), Benrahou (Dk. 86 Ahmet Şen), Anziani, Yusuf Talum (Dk. 81 Osman Kahraman), Sylla

        Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk (Dk. 63 Brazao ), Enes Koç (Dk. 63 Providence), Boran Başkan (Dk. 84 Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk. 90+5 Kartal Cengizer), Ali Habeşoğlu (Dk. 84 Kerem Kayaarası)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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