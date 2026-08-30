Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Asen Albayrak, Ömer Lütfü Aydın, Esra Arıkboğa
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Toure, Vargas (Dk. 86 Lemina), Benrahou (Dk. 86 Ahmet Şen), Anziani, Yusuf Talum (Dk. 81 Osman Kahraman), Sylla
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk (Dk. 63 Brazao ), Enes Koç (Dk. 63 Providence), Boran Başkan (Dk. 84 Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk. 90+5 Kartal Cengizer), Ali Habeşoğlu (Dk. 84 Kerem Kayaarası)
MANİSA
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