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        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:10 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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