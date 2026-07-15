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        GÜNCELLEME- Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        GÜNCELLEME- Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Evkaftepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi ve 335 personel ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Akhisar'da devam eden orman yangınının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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