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        GÜNCELLEME - Manisa'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 13:18 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Yörük Mahallesi'nde, bir kadının evinde bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evde Sultan Gürel G'yi (55) hareketsiz halde bulan sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ölen kadının eşi H.G. (62), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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