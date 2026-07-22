GÜNCELLEME - Manisa'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı. Yörük Mahallesi'nde, bir kadının evinde bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde Sultan Gürel G'yi (55) hareketsiz halde bulan sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kadının eşi H.G. (62), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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