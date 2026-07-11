Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri GÜNCELLEME - Manisa'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        GÜNCELLEME - Manisa'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 milyon 300 bin liralık altın bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 16:08 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 milyon 300 bin liralık altın bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda dün yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekiplerince boş arazide yakalanarak gözaltına alınan S.Ş'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, olayın kısa sürede aydınlatılmasında görev alan polis ekiplerine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        - Olay

        Mithatpaşa Mahallesi'ndeki kuyumcuya dün müşteri gibi giren S.Ş, fotoğraflarını çekme bahanesiyle aldığı 15 altın bilezikle kaçmış; zanlı, polis ekiplerince boş arazide yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        Çalınan bileziklerin değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilmişti.

        Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının müşteri gibi kuyumcuya gelerek altın bilezikleri bir süre incelediği, fotoğraflarını çektikten sonra bileziklerle birlikte kaçtığı anlar yer almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        MASKİ Genel Müdürlüğü yüzde 99 başarı ile Türkiye listesinde
        MASKİ Genel Müdürlüğü yüzde 99 başarı ile Türkiye listesinde
        Manisa'da maki yangınında alevler ormana sıçradı
        Manisa'da maki yangınında alevler ormana sıçradı
        Manisa Büyükşehir'den Alaybey ve Laleli pazarlarında aşure ikramı
        Manisa Büyükşehir'den Alaybey ve Laleli pazarlarında aşure ikramı
        Sarıgöl'de orman yangını
        Sarıgöl'de orman yangını
        Manisa'da Srebrenitsa şehitleri dualarla anıldı
        Manisa'da Srebrenitsa şehitleri dualarla anıldı