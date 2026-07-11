GÜNCELLEME - Manisa'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 milyon 300 bin liralık altın bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda dün yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekiplerince boş arazide yakalanarak gözaltına alınan S.Ş'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, olayın kısa sürede aydınlatılmasında görev alan polis ekiplerine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



- Olay



Mithatpaşa Mahallesi'ndeki kuyumcuya dün müşteri gibi giren S.Ş, fotoğraflarını çekme bahanesiyle aldığı 15 altın bilezikle kaçmış; zanlı, polis ekiplerince boş arazide yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Çalınan bileziklerin değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilmişti.



Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının müşteri gibi kuyumcuya gelerek altın bilezikleri bir süre incelediği, fotoğraflarını çektikten sonra bileziklerle birlikte kaçtığı anlar yer almıştı.

