GÜNCELLEME - Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yangında hayatını kaybeden kişilerin işletme sahibi Nazif Kavas ile çalışanı Servet Ekiz olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu tesisin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Atatürk Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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