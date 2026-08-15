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        GÜNCELLEME - Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:52 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu tesisin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayda tesisin yanı sıra 3 otomobilde de hasar oluştu.

        - 2 kişinin cansız bedenleri bulundu

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        Ekiplerin tesiste yaptığı kontrolde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu.

        Yangında hayatını kaybeden kişilerin işletme sahibi Nazif Kavas ile çalışanı Servet Ekiz olduğu tespit edildi.

        Ekiplerin tesisteki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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