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        GÜNCELLEME - Manisa'da silahlı saldırıda baba ve oğlu öldü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki motosiklete düzenlenen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da silahlı saldırıda baba ve oğlu öldü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki motosiklete düzenlenen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet Bedevi Mahallesi'nde ilerleyen Çetin Kıtıllı (43) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete, aynı yönde seyreden başka bir motosikletten silahla ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Saldırıda Çetin Kıtıllı ile arkasında bulunan oğlu Ayaz Kıtıllı (17) yaralandı.

        Ambulansla kentteki iki ayrı hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, kurtarılamadı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırganın Y.Z. (43) olduğunu belirledi.

        Şüpheli, teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.Z. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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