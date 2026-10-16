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        Manisa Celal Bayar Üniversitesinde 1630 öğrenciye İŞKUR ile iş imkanı sağlanacak

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1630 öğrenci için kontenjan ayrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Manisa Celal Bayar Üniversitesinde 1630 öğrenciye İŞKUR ile iş imkanı sağlanacak

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1630 öğrenci için kontenjan ayrıldığını bildirdi.

        Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjde doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın destekleriyle Manisa'da da uygulanacağını belirtti.

        Üniversite öğrencilerine yönelik desteğin gençlerin tecrübe kazanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Yenişehirlioğlu, programla gençlerin istihdamının artırılmasının ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarının hedeflendiğini kaydetti.

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        Yenişehirlioğlu, 1630 öğrenci için ayrılan kontenjanın Manisa'ya, üniversiteye ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

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