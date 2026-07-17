Manisa FK, Alenis Vargas ile yeniden anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, geçen sezon kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, geçen sezon kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genç kanat oyuncumuz Alenis Vargas ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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