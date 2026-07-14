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        Manisa OSB'ye Mavi Su Verimliliği Belgesi verildi

        Manisa Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Manisa OSB'ye Mavi Su Verimliliği Belgesi verildi

        Manisa Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandığı bildirildi.


        OSB Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belgenin su verimliliğinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalar sayesinde alındığı kaydedildi.


        Doğal kaynakları koruyan, çevresel sorumluluğu yönetim anlayışının merkezine yerleştiren bir bölge olunduğu belirtilerek, "Türkiye'nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi sahibi organize sanayi bölgesi olduk." ifadesi kullanıldı.

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