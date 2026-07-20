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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 1 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 1 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Şehitler Mahallesi'nde 19 Temmuz'da meydana gelen olaya ilişkin gözaltında bulunan A.G. (51), S.G. (57) ve H.G'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. S.G. ve H.G. ise serbest bırakıldı.

        - Olay

        Şehitler Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Haydar K. (47) hayatını kaybetmiş, Ş.K. (53), G.K. (43), S.K. (42), K.B. (43), V.B. (35) ve Y.K. (24) yaralanmıştı.

        Durumları ağır olan Ş.K. ve G.K. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilmişti.

        Polis, olaya karıştığı belirlenen A.G, S.G. ve H.G'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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