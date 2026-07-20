Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 1 zanlı tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şehitler Mahallesi'nde 19 Temmuz'da meydana gelen olaya ilişkin gözaltında bulunan A.G. (51), S.G. (57) ve H.G'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. S.G. ve H.G. ise serbest bırakıldı.
- Olay
Şehitler Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Haydar K. (47) hayatını kaybetmiş, Ş.K. (53), G.K. (43), S.K. (42), K.B. (43), V.B. (35) ve Y.K. (24) yaralanmıştı.
Durumları ağır olan Ş.K. ve G.K. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilmişti.
Polis, olaya karıştığı belirlenen A.G, S.G. ve H.G'yi gözaltına almıştı.
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