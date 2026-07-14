Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi" açıldı

        Manisa'da "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi" açıldı

        Manisa'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Manisa'da "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi" açıldı

        Manisa'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi" törenle açıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, Manisa Valiliğince Fatih Sergi Salonu'nda oluşturulan ve "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkez, milli hafızayı canlı tutmayı, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı ve Türkiye'nin demokrasi zaferini ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor.

        10. yıl teması doğrultusunda özel hazırlanan görsel tasarımlara ev sahipliği yapan merkez, ziyaretçilerini 15 Temmuz'un hafızasına tanıklık etmeye davet ediyor.

        Ziyaretçiler, dijital içerikler, görsel anlatımlar ve sanal gerçeklik uygulamaları eşliğinde 15 Temmuz gecesinde yaşananları kronolojik akış içinde deneyimleme imkanı buluyor.

        Merkezde, ziyaretçilere milletin birlik ve beraberlik ruhu, şehitlerin fedakarlıkları ve demokrasi mücadelesi aktarılıyor.

        Merkez, "Hafıza Alanı", "İrade Alanı", "Şehitler Köşesi" ve "Zafer Alanı" olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor.

        Merkezin anlatısında, 15 Temmuz'u demokrasi zaferine taşıyan milletin iradesi, Cumhurbaşkanı'nın iradesi ve devletin iradesi olmak üzere üç temel unsur ön plana çıkarılıyor.

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, açılışta, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yalnızca anayasal düzene yönelik bir darbe teşebbüsü olmadığını, aynı zamanda milletin iradesini, devletin bekasını, demokrasiyi ve bağımsızlığı hedef alan çok yönlü bir ihanet girişimi olduğunu söyledi.

        Açılışı yapılan merkezin ortak hafızayı yaşatacak, milli şuuru güçlendirecek ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktaracak önemli bir eğitim ve farkındalık olduğunu belirten Özkan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışın ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezi gezdi ve eserler hakkında bilgi aldı.

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        15 Temmuz Şehitleri Gördes'te düzenlenen programla anıldı
        15 Temmuz Şehitleri Gördes'te düzenlenen programla anıldı
        Yunusemre'de lavanta hasadı başlıyor
        Yunusemre'de lavanta hasadı başlıyor
        Sela okuduğu için saldırıya uğrayan Müezzin: "Hak ettikleri cezayı almadıla...
        Sela okuduğu için saldırıya uğrayan Müezzin: "Hak ettikleri cezayı almadıla...
        Manisalı grekoromen güreşçiden Türkiye üçüncülüğü
        Manisalı grekoromen güreşçiden Türkiye üçüncülüğü
        Yasav, Türkiye birincisi İsmail Aybey'i ağırladı
        Yasav, Türkiye birincisi İsmail Aybey'i ağırladı
        Darbe girişimi sırasında sela okuduğu için darbedilen müezzin: Bu vatanı ki...
        Darbe girişimi sırasında sela okuduğu için darbedilen müezzin: Bu vatanı ki...