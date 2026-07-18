Manisa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Manisa'da, 10 ayrı suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Çalışma kapsamında, 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen 36 yaşındaki İsmail U'nun, Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.