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        Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 01:02 Güncelleme:
        Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Nadir Salmanov idaresindeki AZ 99 ZC 168 plakalı tiner yüklü tır R.B'nin (38) kullandığı 20 PV 447 plakalı hafif ticari araca İzmir-Uşak kara yolu Kula ilçesi Kavacık rampasında arkadan çarptı, ardından kazaya karışan araçlar O.A'nın (37) kullandığı 06 AU 2777 plakalı tıra arkadan çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada araç içinde sıkışan Salmanov ve hafif ticari araçtaki yolcu Aytekin Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralılar R.B., B.K. (25), A.K. (44) ve O.A. Kula ve Salihli Devlet Hastanelerine sevk edildi.

        Salmanov ve Akkaya'nın cenazeleri Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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