Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Nadir Salmanov idaresindeki AZ 99 ZC 168 plakalı tiner yüklü tır R.B'nin (38) kullandığı 20 PV 447 plakalı hafif ticari araca İzmir-Uşak kara yolu Kula ilçesi Kavacık rampasında arkadan çarptı, ardından kazaya karışan araçlar O.A'nın (37) kullandığı 06 AU 2777 plakalı tıra arkadan çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Salmanov ve hafif ticari araçtaki yolcu Aytekin Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar R.B., B.K. (25), A.K. (44) ve O.A. Kula ve Salihli Devlet Hastanelerine sevk edildi. Salmanov ve Akkaya'nın cenazeleri Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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