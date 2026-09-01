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        Manisa'da adli yıl açılış töreni yapıldı

        Manisa'da yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Manisa'da adli yıl açılış töreni yapıldı

        Manisa'da yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adalet sarayı bahçesinde düzenlenen törende Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, hukuk sisteminin vatandaşların geleceğe güvenle bakmasının temeli olduğunu belirtti.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker de yeni döneme umut, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle adım attıklarını ifade ederek, "Adalet yalnızca mahkeme salonlarında alınan kararların adı değil, toplumun vicdanı, devlet ve millet arasındaki güven köprüsüdür." dedi.

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        Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, protokol üyeleri, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

        - İlçelerde de tören düzenlendi

        Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, adaletin toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatı olduğuna dikkati çekerek, amaçlarının hukukun üstünlüğünü sağlamak ve vatandaşların beklentilerine en hızlı ve adaletli şekilde karşılık verebilmek olduğunu kaydetti.

        Törene Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Yalı ile hakim, savcı ve avukatlar da katıldı.

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        Soma'da adalet sarayı bahçesindeki programa ilçe protokolü, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

        Törende konuşan Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel, insanı merkeze alan adalet anlayışıyla adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmaya, yargılama sürelerini kısaltmaya ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya kararlı olduklarını söyledi.

        Akhisar Adalet Sarayı'ndaki programda ise Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Yörük, adaletin devletin ve toplumsal huzurun temel unsuru olduğunu belirtti.

        Programa Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, ilçe protokolü, hakim ve savcılar ile avukatlar katıldı.

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