Manisa'da baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Balıklı Mahallesi'nde dün İ.B. ile Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B. av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etmişti, baba-oğul olay yerinde ölmüştü.

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