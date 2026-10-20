Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

        Manisa'da baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Gördes ilçesinde tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Manisa'da baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Gördes ilçesinde tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Balıklı Mahallesi'ndeki kavganın ardından gözaltına alınan İ.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Balıklı Mahallesi'nde dün İ.B. ile Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B. av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etmişti, baba-oğul olay yerinde ölmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden doktorun adı Soma'da yaşatılacak Ma...
        Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden doktorun adı Soma'da yaşatılacak Ma...
        Manisa'nın iki OSB'si arasındaki yol yenileniyor
        Manisa'nın iki OSB'si arasındaki yol yenileniyor
        Kula'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Kula'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Manisa'ya yeni cami ve Kur'an kursu yaptırılıyor
        Manisa'ya yeni cami ve Kur'an kursu yaptırılıyor
        İl Müdürü Öztürk'ten Avrupa Şampiyonu Nurbade Büber'e ödül
        İl Müdürü Öztürk'ten Avrupa Şampiyonu Nurbade Büber'e ödül
        Bolu'daki otel yangınında ölen doktorun adı memleketindeki sağlık merkezind...
        Bolu'daki otel yangınında ölen doktorun adı memleketindeki sağlık merkezind...