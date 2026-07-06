Manisa'da balkondan düşen kadın öldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Giriş: 06.07.2026 - 01:09 Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Peker Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında yaşayan İlayda T. (30), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı evinin balkonundan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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