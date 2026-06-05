Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Manisa'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Manisa'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Manisa'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Manisa 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aydın Yetiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan, Türk infaz sisteminin hem teorik hem de uygulama alanında uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir konuma ulaştığını belirtti.

        Cezaevi savcısı Kamil Yılmaz da ceza infaz sisteminin adaletin tesisi ve toplumsal refahın korunmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

        Törenin ardından ceza infaz kurumu personeli ile hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

        Programa Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, hakimler, savcılar, avukatlar, kurum müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Salihli Huzurevi sakinleri doğayla buluştu
        Salihli Huzurevi sakinleri doğayla buluştu
        Dünya Çevre günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Dünya Çevre günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Manisa Basket, Serhan Kavut'la yola devam edecek
        Manisa Basket, Serhan Kavut'la yola devam edecek
        Manisa FK'lı Yusuf Talum'a talip çok
        Manisa FK'lı Yusuf Talum'a talip çok
        Kıraç şarkılarını binlerce Manisalı ile seslendirdi
        Kıraç şarkılarını binlerce Manisalı ile seslendirdi
        Köprübaşı'nda yıllardır beklenen altyapı yenilemesi başladı
        Köprübaşı'nda yıllardır beklenen altyapı yenilemesi başladı