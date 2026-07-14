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        Manisa'da dereye giren çocuk boğuldu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Manisa'da dereye giren çocuk boğuldu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Abdullah Yıldırım (12), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Yılmaz Mahallesi'ndeki dereye girdi.

        Bir süre sonra Yıldırım'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler bölgede yaptıkları ilk incelemede, çocuğa ait olduğu değerlendirilen kıyafetleri buldu.

        Deredeki su seviyesinin iş makineleri yardımıyla düşürülmesinin ardından sürdürülen çalışmalar sonucunda Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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