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        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Mehmet Emin Altay'ın (76) kullandığı 17 TA 990 plakalı traktör, Maldan Mahallesi Gölet Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak yolun alt kısmındaki zeytinliğe devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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