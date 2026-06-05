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        Manisa'da Dünya Çevre Günü kutlandı

        Manisa'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Manisa'da Dünya Çevre Günü kutlandı

        Manisa'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan İl Müdürü Faik Gürocak, Türkiye Çevre Haftası kapsamında bu yılın temasının "Dünya Bize Emanet" olarak belirlendiğini hatırlattı.


        Gün dolayısla meydanda sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar tarafından stantlar açıldı, Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı kıyafetler sergilendi.

        Törene Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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