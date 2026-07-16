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        Manisa'da eşi tarafından burnunun bir kısmı ısırılarak koparılan kadın yaşadıklarını anlattı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından burnunun bir kısmının ısırılarak koparıldığını öne süren ve hastanede tedavisi devam eden kadın, olay anını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Manisa'da eşi tarafından burnunun bir kısmı ısırılarak koparılan kadın yaşadıklarını anlattı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından burnunun bir kısmının ısırılarak koparıldığını öne süren ve hastanede tedavisi devam eden kadın, olay anını anlattı.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisi devam eden İmran Güler (28), gazetecilere olay sırasında eşi Gökhan Güler'in (29) çok alkollü olduğunu iddia etti.

        Eşinin eve gelir gelmez kendisine bağırmaya başladığını öne süren İmran Güler, "Odaya girer girmez hızla kapıyı kapattı. 'Kim bana huzur vermeyecek' diye klimanın kumandasını kafama fırlattı ve boğazımı sıktı, sonra da ayağa kalktım ve burnumu ısırdı." dedi.

        Güler, olay öncesinde eşiyle herhangi bir tartışma yaşamadığını, eşinin dışarıda yaşadığı bir olaya öfkelenerek kendisine saldırdığını öne sürdü.

        Yaşadığı acının ardından balkona koştuğunu anlatan Güler, "Burnumu ısırdığı için canım çok yanıyordu. Balkona koştum, atlamayı düşündüm. Bacağımdan tuttu, bacağımı da ısırdı. Boğazımda, sırtımda ve vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var. Sonuna kadar şikayetçiyim." dedi.

        Daha önce de benzer şiddet olayları yaşadığını iddia eden Güler, "İçki içtiğinde boğazımı sıkma ve ısırma gibi olaylar oluyordu." diye konuştu.

        Olay sırasında evde iki çocuğunun bulunduğunu belirten Güler, kızının yaşananlara tanık olduğunu ve çok ağladığını söyledi.

        İlk operasyonun ardından kopan burun dokusunun tutmadığını aktaran Güler, yeniden ameliyat olacağını kaydetti.

        - Olay

        Yıldırım Mahallesi'nde önceki akşam 3 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Gökhan Güler ile eşi İmran Güler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Güler'in eşinin burnunu ısırdığı öne sürülmüştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının açılmaması üzerine bina önüne tedbiren şişme hava yatağı kurmuş, hareketli merdivenle balkona ulaşan itfaiye, balkondaki kadını indirmişti.

        Isırık sonucu burnunun bir kısmının koptuğu belirlenen İmran Güler, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Gözaltına alınan Gökhan Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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