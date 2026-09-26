Manisa'da evlerinde ölü bulunan çiftin cinayet zanlısının intihar ettiği belirlendi

Bağyolu Mahallesi'nde 26 Eylül'de İsa Acar ve eşi Mümine Acar'dan haber alamayan Mümine Acar'ın annesi Emine Ç. (77), çiftin evine gitmiş, damadı ve kızını evde yerde hareketsiz bulmuştu.

Ormanlık alanda bulunan tabanca, kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan incelemelerde silahın her iki olayda da kullanıldığı tespit edildi.

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