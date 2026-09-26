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        Manisa'da evlerinde ölü bulunan çiftin cinayet zanlısının intihar ettiği belirlendi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 26 Eylül'de evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan çiftin cinayet zanlısının intihar ettiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Manisa'da evlerinde ölü bulunan çiftin cinayet zanlısının intihar ettiği belirlendi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 26 Eylül'de evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan çiftin cinayet zanlısının intihar ettiği belirlendi.

        Bağyolu Mahallesi'nde İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar'ın (54) evlerinde ölü bulunmasının ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Aynı gün Yunusemre ilçesindeki ormanlık alanda İlhan Ağlamazlar'ın (40) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunması üzerine soruşturma genişletildi.

        Ormanlık alanda bulunan tabanca, kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan incelemelerde silahın her iki olayda da kullanıldığı tespit edildi.

        Ağlamazlar ile çift arasında alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.

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        Ağlamazlar'ın çifti öldürdükten sonra aynı tabancayla yaşamına son verdiği belirlendi.

        - Olay

        Bağyolu Mahallesi'nde 26 Eylül'de İsa Acar ve eşi Mümine Acar'dan haber alamayan Mümine Acar'ın annesi Emine Ç. (77), çiftin evine gitmiş, damadı ve kızını evde yerde hareketsiz bulmuştu.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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