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        Manisa'da geliştirilen yapay zeka destekli makine, ayakkabı üretimini 10 kat artırdı

        GÜNAY PABUŞÇU - Ayakkabı üretim ve ihracatında öne çıkan merkezlerden Manisa'da faaliyet gösteren bir firma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle yürüttüğü 8 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda yapay zeka destekli saya dikim makinesi geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Manisa'da geliştirilen yapay zeka destekli makine, ayakkabı üretimini 10 kat artırdı

        GÜNAY PABUŞÇU - Ayakkabı üretim ve ihracatında öne çıkan merkezlerden Manisa'da faaliyet gösteren bir firma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle yürüttüğü 8 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda yapay zeka destekli saya dikim makinesi geliştirdi.

        Yetişmiş iş gücü teminindeki güçlüklerin aşılması, ham madde tasarrufu, üretim verimliliğinin artırılması ve ayakkabıda standart yakalamak amacıyla geliştirilen makine, ayakkabının üst bölümünü oluşturan saya dikiminde kullanılıyor.

        Dikim öncesinde parçanın görüntüsünü analiz eden makine, yapay zeka modülüyle dikiş kalitesini ve parçanın uygunluğunu kontrol ettikten sonra işlemi otonom olarak gerçekleştiriyor.

        Kalite kontrolün uygulama öncesinde yapılması sayesinde hatalı imalatın önüne geçilirken üretimde zaman ve malzeme tasarrufu sağlanıyor.

        - "Fire oranı yüzde 80 azaldı"

        Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Ata Sarı, AA muhabirine, yerli imkanlarla geliştirilen makinenin yazılımının da Türk mühendislerince hazırlandığını ve yaklaşık bir yıldır fabrikalarında aktif olarak kullanıldığını söyledi.

        Makinenin üretimde önemli verimlilik artışı sağladığını belirten Sarı, "Yapay zeka sayesinde fire oranlarımızda yüzde 80'e varan azalma sağlıyoruz. Bu da üretimde bize büyük bir avantaj getiriyor. Ayrıca geleneksel yöntemde bir usta günde yaklaşık 10 çift saya dikebiliyorken, geliştirilen makineyle bu kapasite günlük 80 ila 100 çifte ulaşıyor." dedi.

        Sarı, yapay zeka destekli denetim mekanizmaları hata oranlarını da azalttığını ifade ederek, "Mevcut personelimizle 10 kat daha fazla üretim yapmış olacağız." diye konuştu.

        Yerli patent çalışmalarının yanı sıra uluslararası patent süreçlerinin de sürdüğünü aktaran Sarı, makineyi başta Avrupa ve Amerika ülkeleri olmak üzere işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu pazarlara ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti.

        - Uluslararası rekabetçilik avantajı sağlayacak

        Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ise makinenin yazılım ve donanımıyla yerli olarak tasarlanmasının sektör açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

        Ayakkabı üretiminin yoğun emek gerektirdiğini, saya dikiminin ise en fazla iş gücü isteyen aşamalardan biri olduğunu belirten İçten, teknolojinin imalatta standartlaşmaya katkı sağlayacağını kaydetti.

        Otomasyon teknolojilerinin yaygınlaşmasının Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracağını vurgulan İçten, "Bu makineler geliştirilip yaygınlaştırıldıkça ve sektörün hizmetine sunulduğunda rekabetçiliğimiz açısından önemli avantaj sağlayacaktır. Uluslararası rakiplerimiz Çin, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelerle aramızdaki makasın da kapanmasına yol açacak. Bu dönüşüme hızla adapte olmamız ve yarışın gerisinde kalmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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