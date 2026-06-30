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        Manisa'da gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Manisa'da gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri Atatürk Mahallesi'nde dün Onur Yılmaz'ı (17) öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan C.T'nin (14) babası M.T. (43) ile ağabeyi A.T'yi (18) de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Atatürk Mahallesi'nde dün C.T. ile Onur Yılmaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda C.T, bıçakla Yılmaz'ı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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