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        Manisa'da hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da hafif ticari araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Manisa'da hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da hafif ticari araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan G.B. (47), B.Ş. (47) ve Ö.U.A'nın (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma gişeleri çıkışında durdurulan hafif ticari araçta 59 bin 212 sentetik ecza hapı ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu ele geçirilmiş, araçtaki G.B, B.Ş. ve Ö.U.A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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