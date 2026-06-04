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        Manisa'da hayatını kaybeden kadının organları 4 hastaya umut oldu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 30 Mayıs'ta attan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki Nihal Gürel'in organları 4 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 18:17 Güncelleme:
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        Manisa'da hayatını kaybeden kadının organları 4 hastaya umut oldu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 30 Mayıs'ta attan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki Nihal Gürel'in organları 4 hastaya nakledilecek.

        Adala Mahallesi'ndeki at çiftliğine arkadaşlarıyla giden 62 yaşındaki Nihal Gürel, bindiği attan düşerek yaralandı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gürel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hastane yetkililerinin yaptığı görüşmenin ardından Gürel'in ailesi organ bağışına onay verdi.

        Gürel'in karaciğeri, böbrekleri, kalbi ve korneaları Salihli Devlet Hastanesinde düzenlenen operasyonla alınarak ilgili yerlere gönderildi.

        Bağışlanan organların 4 kişiye nakledileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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