Manisa'da hayatını kaybeden kadının organları 4 hastaya umut oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 30 Mayıs'ta attan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki Nihal Gürel'in organları 4 hastaya nakledilecek. Adala Mahallesi'ndeki at çiftliğine arkadaşlarıyla giden 62 yaşındaki Nihal Gürel, bindiği attan düşerek yaralandı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gürel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane yetkililerinin yaptığı görüşmenin ardından Gürel'in ailesi organ bağışına onay verdi. Gürel'in karaciğeri, böbrekleri, kalbi ve korneaları Salihli Devlet Hastanesinde düzenlenen operasyonla alınarak ilgili yerlere gönderildi. Bağışlanan organların 4 kişiye nakledileceği öğrenildi.

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