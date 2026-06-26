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        Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde elektrikli bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 00:39 Güncelleme:
        Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde elektrikli bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda hırsızlık olaylarını U.Z. (17), Y.E.K. (17) ve B.K'nin (18) gerçekleştirdiği belirlendi.

        Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen 3 elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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