Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde elektrikli bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde elektrikli bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda hırsızlık olaylarını U.Z. (17), Y.E.K. (17) ve B.K'nin (18) gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen 3 elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.