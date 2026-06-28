Manisa'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



​Alınan bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait plakası henüz öğrenilemeyen Aziz Aydın (36) yönetimindeki kamyon ile Baki Aksoy (58) idaresindeki 42 BHA 816 plakalı kamyon Çaykenarı mevkisinde çarpıştı.



​İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada kamyon sürücüleri Aydın ve Aksoy yaralandı.





Sağlık ekiplerince ​Gördes Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aziz Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

