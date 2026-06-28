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        Manisa'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Gördes ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Manisa'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Gördes ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        ​Alınan bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait plakası henüz öğrenilemeyen Aziz Aydın (36) yönetimindeki kamyon ile Baki Aksoy (58) idaresindeki 42 BHA 816 plakalı kamyon Çaykenarı mevkisinde çarpıştı.

        ​İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyon sürücüleri Aydın ve Aksoy yaralandı.


        Sağlık ekiplerince ​Gördes Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aziz Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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