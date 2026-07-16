Manisa'da karısının burnunu ısırarak kopardığı iddia edilen kişi tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karısının burnunu ısırarak kopardığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karısının burnunu ısırarak kopardığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Yıldırım Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan G.G. (29) ile eşi İ.G. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G. eşinin burnunu ısırdı. Evden gelen sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye, kapının açılmaması üzerine bina önüne tedbiren şişme hava yatağı kurdu. Hareketli merdivenle balkona ulaşan itfaiye, balkondaki kadını indirdi.
Isırık sonucu burnunun bir kısmının koptuğu belirlenen İ.G, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan G.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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