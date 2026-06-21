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        Manisa'da kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Manisa'da kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kızı Birsen Y'yi (23) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ü.Y'nin (56) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ü.Y'nin ifadesinde, kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından öfkeye kapılarak cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

        Caberkonaklı Mahallesi'nde dün boşandıktan sonra babaevine dönen Birsen Y. ile babası Ü.Y. arasında tartışma çıkmış, baba kızını bıçakla öldürmüş, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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