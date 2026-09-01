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        Manisa'da kontrolden çıkarak parti binasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkarak AK Parti İlçe Başkanlığı binasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 02:55 Güncelleme:
        Manisa'da kontrolden çıkarak parti binasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkarak AK Parti İlçe Başkanlığı binasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ö.A'nın kullandığı 10 ADU 854 plakalı otomobil, Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi'ndeki AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binasının önündeki park alanından hareket ettiği sırada kontrolden çıktı.

        Parti binasının camını kırarak içeri giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra toplantı salonunda durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ö.A'nın, aracın freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.

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