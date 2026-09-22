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        Manisa'da kuyumcuda soygun girişiminde 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi sırasında şüpheli iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi tabancayla yaraladı, kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2026 - 00:00 Güncelleme:
        Manisa'da kuyumcuda soygun girişiminde 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi sırasında şüpheli iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi tabancayla yaraladı, kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

        Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya motosiklet kaskı ve bereyle giren şüpheli, iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç.'ye tabancayla ateş etti.

        Açılan ateş sonucu iki kişi bacaklarından yaralandı.

        Bir miktar altın alarak iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Şüpheli Z.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdiği anlar yer alıyor.

        Görüntülerde, çevredeki bir esnafın iş yerinden gelen sesler üzerine temizlik sopasıyla müdahale etmek için hazırlandığı, şüphelinin iş yerinden çıkmasının ardından peşinden koştuğu ve yaralılardan birinin dükkanın önüne çıkarak oturduğu görülüyor.

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