Manisa'da makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Sandal Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.





Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

