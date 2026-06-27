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        Manisa'da makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Manisa'da makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Sandal Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.


        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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