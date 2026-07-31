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        Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Sedat Gezici (70) idaresindeki 45 R 7957 plakalı otomobil, Kula-Eşme kara yolu Söğüt Çayı mevkisinde, T.N. (22) yönetimindeki 43 HA 988 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gezici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kamyonette yaralanan İ.N. (57), ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü T.N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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