Manisa'da polise mukavemet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza sonrası polis ekibine mukavemet gösteren motosikletteki 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Cami Mahallesi Kurudere Caddesi'nde uygulama esnasında bir motosikleti durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aynı cadde üzerinde kaza yaptı.





Olay yerine gelen polis memurlarına mukavemet gösteren motosiklet sürücüsü A.T. (26) ve yolcu R.K. (18) gözaltına alındı.



Ekipler, sürücünün alkollü, motosiklet plakasının ise sahte olduğunu belirledi.





Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

