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        Manisa'da polise mukavemet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza sonrası polis ekibine mukavemet gösteren motosikletteki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Manisa'da polise mukavemet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza sonrası polis ekibine mukavemet gösteren motosikletteki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Cami Mahallesi Kurudere Caddesi'nde uygulama esnasında bir motosikleti durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aynı cadde üzerinde kaza yaptı.


        Olay yerine gelen polis memurlarına mukavemet gösteren motosiklet sürücüsü A.T. (26) ve yolcu R.K. (18) gözaltına alındı.

        Ekipler, sürücünün alkollü, motosiklet plakasının ise sahte olduğunu belirledi.


        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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