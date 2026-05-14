        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Manisa'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Manisa'nın Demirci, Gördes ve Salihli ilçelerinde sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Demirci'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman şiddetlendi. İlçede yağmurun ardından dolu etkili oldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kiraz bahçelerinde olası zarar tespiti için sahada inceleme başlattı.

        Gördes'te ise fırtına nedeniyle Fatih Bulvarı'nda bir binanın çatısı uçtu. Savrulan çatı yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun çatısındaki bir sac, şiddetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Parçaların isabet ettiği 4 hükümlü hafif yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Cannes'da boy gösterdiler
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Selendi'de lodos ve sağanak hayatı felç etti
        Manisa'yı dolu vurdu Demirci ilçesinde kiraz büyüklüğündeki dolu yağışı kıs...
        Fırtına çatıyı uçurdu, facianın eşiğinden dönüldü
        Muhtarların TBMM ve Anıtkabir ziyaretinde duygu dolu anlar
        Sessiz tehlike hipertansiyona karşı kritik uyarı
        Manisa'da çatısı ve duvarları çöken tarihi bina kokuttu
