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        Manisa'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Manisa'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Beylikli Mahallesi'nde Ahmet Ali İmir (54) idaresindeki 45 SC 5244 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kanaldan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        İmir'in cenazesi, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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