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        Manisa'da trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü ile yolcuya adli kontrol

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına yolcunun çıktığı görüntülere ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Manisa'da trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü ile yolcuya adli kontrol

        Manisa’nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına yolcunun çıktığı görüntülere ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sürücü M.E.C. (20) ile araçtaki kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı uygulandı.

        - Olay

        Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 64 EU 340 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.C. ile araçtaki kadın polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

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        M.E.C'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ihlallerinden toplam 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanmış, sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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