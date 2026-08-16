Manisa'da trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü ile yolcuya adli kontrol

Manisa’nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına yolcunun çıktığı görüntülere ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sürücü M.E.C. (20) ile araçtaki kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı uygulandı.

- Olay

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 64 EU 340 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.C. ile araçtaki kadın polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

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M.E.C'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ihlallerinden toplam 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanmış, sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatılmıştı.