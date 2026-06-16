Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş için tören düzenlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı motosikletin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Erzincan'a uğurlandı. Killik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Pak (22) için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Pak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Pak'ın mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Pak'ın geçen yıl Manisa'da göreve başladığı öğrenildi. Uzman çavuş Pak'ın cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'a uğurlandı. Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü M.Ç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - Kaza Mustafa Pak'ın kullandığı 07 BJJ 179 plakalı motosiklet, dün Barış Mahallesi'nde aynı yönde seyreden M.Ç. (43) yönetimindeki 45 KA 9425 plakalı tıra arkadan çarpmış, ağır yaralanan Pak, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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