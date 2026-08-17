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        Manisa'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

        Manisa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Manisa'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

        Manisa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı yapıldı.

        Saruhan Bey Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Burada konuşma yapan TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Murat Alataş, yaz okuluna 6 Temmuz'da büyük bir heyecanla başladıklarını ifade etti.

        Bu yıl yaz okulunu, 10 bini aşkın öğrenciyle, dolu dolu geçirdiklerini aktaran Alataş, "Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve temel dini bilgilerle buluştururken spor, oyun, yarışma ve sosyal faaliyetlerle güzel bir yaz yaşamalarına vesile olmaya gayret ettik." dedi.

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