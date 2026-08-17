Manisa'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi
Manisa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı yapıldı.
Manisa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı yapıldı.
Saruhan Bey Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Burada konuşma yapan TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Murat Alataş, yaz okuluna 6 Temmuz'da büyük bir heyecanla başladıklarını ifade etti.
Bu yıl yaz okulunu, 10 bini aşkın öğrenciyle, dolu dolu geçirdiklerini aktaran Alataş, "Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve temel dini bilgilerle buluştururken spor, oyun, yarışma ve sosyal faaliyetlerle güzel bir yaz yaşamalarına vesile olmaya gayret ettik." dedi.
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