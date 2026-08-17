Manisa'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

Manisa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı yapıldı.

Saruhan Bey Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşma yapan TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Murat Alataş, yaz okuluna 6 Temmuz'da büyük bir heyecanla başladıklarını ifade etti.

Bu yıl yaz okulunu, 10 bini aşkın öğrenciyle, dolu dolu geçirdiklerini aktaran Alataş, "Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve temel dini bilgilerle buluştururken spor, oyun, yarışma ve sosyal faaliyetlerle güzel bir yaz yaşamalarına vesile olmaya gayret ettik." dedi.