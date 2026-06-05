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        Manisa'da üst aramasında 1127 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında 1127 sentetik ecza hap ile pala ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:00 Güncelleme:
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        Manisa'da üst aramasında 1127 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında 1127 sentetik ecza hap ile pala ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesi Dilşikar Mahallesi'nde uygulama yaptı.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları H.G'nin (22) üst aramasında 1127 sentetik hap ile pala ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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