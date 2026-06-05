Manisa'da üst aramasında 1127 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında 1127 sentetik ecza hap ile pala ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesi Dilşikar Mahallesi'nde uygulama yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları H.G'nin (22) üst aramasında 1127 sentetik hap ile pala ele geçirdi. Gözaltına alınan H.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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