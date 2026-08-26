Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 656,5 gram kubar esrar, 418 sentetik ecza hapı, 224 uyuşturucu hap, 27,12 gram sentetik uyuşturucu ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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